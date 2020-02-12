***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Temmuz Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall Alışveriş Merkezi N71/55 Şehitkamil/GAZİANTEP (adres kodu: 1448581734) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Primemall Samsonite Kiosk " ünvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 09.02.2020 itibari ile faaliyete geçmiştir. Primemall Samsonite kioks mağazamızın alanı 20,00 m2'dir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818660BIST