***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 11:00
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035662
BIST
11:552.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,84
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:5517,1423
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3881
|Açılış
|: 17,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:5518,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3898
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:551.018,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 20,89
|Açılış
|: 1.018,72
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:53
|EMKEL
|2,61
|25.217.969
|% 9,66
|
|FONET
|11,95
|32.289.339
|% 8,05
|
|SEGYO
|1,30
|275.492.245
|% 7,44
|
|AKSA
|63,90
|214.472.249
|% 6,41
|
|MAGEN
|13,02
|29.041.902
|% 5,94
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYGYO
|4,60
|49.929.094
|% -7,07
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|12,02
|35.564.794
|% -6,46
|
|TETMT
|246,20
|12.290.373
|% -6,35
|
|THYAO
|49,40
|2.523.638.333
|% 1,94
|
|SISE
|23,24
|1.360.737.063
|% 0,69
|
|KRDMD
|15,45
|994.957.214
|% 2,18
|
|EREGL
|35,24
|931.668.690
|% 1,56
|
|SASA
|44,38
|843.164.661
|% 2,07
|
|SEGYO
|1,30
|275.492.245
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,87
|365.601.530
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,21
|456.588.299
|% -0,94
|
|ODAS
|3,07
|288.323.538
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,85
|405.192.848
|% -0,61
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1317
|17,1414
|% 2,31
|
|Euro
|18,3229
|18,3622
|% 2,16
|
|Sterlin
|21,3786
|21,4858
|% 1,67
|
|Frank
|17,4353
|17,5404
|% 1,63
|
|Riyal
|4,5509
|4,5738
|% 2,20
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,52
|
Seans Raporu
11:53
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