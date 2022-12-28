***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:34
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090484
BIST
13:225.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -25,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:2218,7190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0481
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:2219,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:221.085,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,40
|Açılış
|: 1.085,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:20
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.019.645
|% 9,97
|
|BALAT
|24,40
|2.947.456
|% 9,32
|
|PLTUR
|17,36
|14.078.266
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|604,40
|3.830.614.675
|% -8,82
|
|IMASM
|224,90
|98.521.640
|% -7,45
|
|CMBTN
|568,80
|34.531.421
|% -7,38
|
|KOZAL
|604,40
|3.830.614.675
|% -8,82
|
|THYAO
|140,80
|3.365.973.632
|% -1,61
|
|ENKAI
|31,92
|3.137.086.120
|% 4,45
|
|KCHOL
|80,60
|2.102.178.623
|% 3,60
|
|KRDMD
|17,78
|1.986.272.439
|% 0,11
|
|EKGYO
|8,21
|1.263.982.518
|% -1,20
|
|YKBNK
|11,75
|1.500.524.891
|% -0,51
|
|ISCTR
|12,90
|1.510.956.290
|% -0,69
|
|KRDMD
|17,78
|1.986.272.439
|% 0,11
|
|ENKAI
|31,92
|3.137.086.120
|% 4,45
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7105
|18,7122
|% 0,22
|
|Euro
|19,9121
|19,9273
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4760
|22,5887
|% 0,40
|
|Frank
|20,0626
|20,1835
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9633
|4,9882
|% 0,23
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,60
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|7.282
|7.392
|-8,00
|
|Tam
|7.334
|7.384
|-15,00
|
|Yarım
|3.552
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,19
|