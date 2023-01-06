***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:39
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094734
BIST
10:385.052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -64,76
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:3818,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:3819,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:381.110,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.110,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:36
|BFREN
|6.226,70
|103.860.013
|% 8,22
|
|EGGUB
|101,00
|25.890.830
|% 6,65
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|VERUS
|115,40
|9.535.283
|% 4,91
|
|HKTM
|58,75
|22.378.908
|% 4,82
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.385.884
|% -9,98
|
|TERA
|21,10
|47.683.467
|% -9,52
|
|MARTI
|4,96
|36.949.531
|% -9,49
|
|EYGYO
|18,67
|105.855.605
|% -9,46
|
|THYAO
|135,40
|1.857.563.939
|% 0,15
|
|EREGL
|39,82
|1.440.124.103
|% -0,65
|
|ASELS
|58,75
|1.050.448.187
|% -0,25
|
|ENKAI
|31,12
|805.150.498
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,67
|770.058.924
|% 2,24
|
|EKGYO
|8,67
|770.058.924
|% 2,24
|
|YKBNK
|10,44
|445.349.943
|% -0,38
|
|KRDMD
|18,12
|658.514.978
|% 0,67
|
|EREGL
|39,82
|1.440.124.103
|% -0,65
|
|SKBNK
|2,71
|88.307.563
|% -0,73
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7721
|18,7995
|% 0,19
|
|Euro
|19,7655
|19,7809
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,2707
|22,3823
|% -0,08
|
|Frank
|19,9468
|20,0670
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9808
|5,0057
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|4,55
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.537
|7.605
|17,00
|
|Yarım
|3.650
|3.717
|8,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.859
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|0,25
|