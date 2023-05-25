***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2023 16:54
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153865
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0438
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9352
En Düşük
19,8779
18:0521,4329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0539
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
18:051.246,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.246,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|OSMEN
|68,45
|13.450.987
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|142.098.961
|% 9,95
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|ISBIR
|65,00
|1.684.558
|% -7,14
|
|IDEAS
|23,12
|12.608.220
|% -5,79
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ASTOR
|49,90
|1.630.972.373
|% 1,92
|
|BIENY
|43,54
|1.256.843.246
|% 1,68
|
|CANTE
|24,40
|1.161.507.074
|% 4,27
|
|CANTE
|24,40
|1.161.507.074
|% 4,27
|
|ASTOR
|49,90
|1.630.972.373
|% 1,92
|
|PSGYO
|6,22
|182.419.753
|% -0,96
|
|BIENY
|43,54
|1.256.843.246
|% 1,68
|
|AKFYE
|10,08
|265.793.370
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9294
|19,9335
|% 0,22
|
|Euro
|21,4101
|21,4329
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,4820
|24,6048
|% -0,17
|
|Frank
|21,9037
|22,0357
|% 0,06
|
|Riyal
|5,2986
|5,3251
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-13,20
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|-5,37
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.467
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.241
|2.295
|-57,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|-2,87
|