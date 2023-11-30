***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 10:28
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221091
BIST
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13:038.025
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 15,58
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.001
En Yüksek
8.038
13:0328,8722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0572
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7617
13:0331,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1841
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,5191
13:031.892,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -8,92
|Açılış
|: 1.892,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.888,35
BIST En Aktif Hisseler13:02
|BINHO
|294,25
|1.120.093.756
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|65.309.111
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|107.042.657
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|153.653.640
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.192.968
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.222.860.949
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|16.654.191
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|16.876.221
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|6.931.318
|% -9,90
|
|ISBTR
|560.000,00
|560.000
|% -8,94
|
|THYAO
|254,25
|3.326.078.458
|% -0,29
|
|ISCTR
|22,32
|1.717.003.471
|% 1,73
|
|SASA
|49,46
|1.664.541.513
|% -3,21
|
|AKBNK
|34,36
|1.567.398.096
|% 1,30
|
|ASELS
|49,12
|1.326.456.195
|% 2,33
|
|ISCTR
|22,32
|1.717.003.471
|% 1,73
|
|EKGYO
|7,44
|520.026.716
|% 0,54
|
|YKBNK
|19,28
|1.119.858.778
|% -0,31
|
|PETKM
|21,82
|1.047.567.584
|% 1,77
|
|AKBNK
|34,36
|1.567.398.096
|% 1,30
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8347
|28,8881
|% -0,14
|
|Euro
|31,5595
|31,5853
|% -0,56
|
|Sterlin
|36,3979
|36,5804
|% -0,54
|
|Frank
|32,8522
|33,0501
|% -0,31
|
|Riyal
|7,6693
|7,7078
|% -0,22
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,96
|% 0,66
|
|Platin
|931,42
|932,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,59
|1.013,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,69
|83,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,63
|2.037,87
|% 0,66
|