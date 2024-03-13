***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:28
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258341
BIST
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11:468.970
En Düşük
|Değişim
|: -1,09%
|| -98,55
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4632,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4635,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0707
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:462.227,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,51
|Açılış
|: 2.227,87
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ARTMS
|54,25
|75.341.152
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.777.805
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|461.361.833
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.168.780
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|FONET
|31,96
|721.366.731
|% -8,69
|
|DERIM
|29,02
|15.843.386
|% -8,63
|
|UZERB
|331,00
|2.400.412
|% -7,99
|
|THYAO
|274,50
|2.127.376.024
|% -0,36
|
|EREGL
|44,96
|1.731.003.432
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,32
|1.396.218.525
|% -4,21
|
|OBAMS
|48,26
|1.127.316.142
|% 1,60
|
|BINHO
|590,00
|1.105.174.281
|% 4,89
|
|ISCTR
|10,82
|1.104.544.729
|% -2,26
|
|YKBNK
|22,32
|1.396.218.525
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,62
|502.484.749
|% -1,39
|
|ZOREN
|5,24
|241.060.121
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|110.536.854
|% -2,81
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0905
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1050
|35,1208
|% 0,20
|
|Sterlin
|41,4976
|41,7056
|% -0,75
|
|Frank
|36,9213
|37,1064
|% -0,89
|
|Riyal
|8,6438
|8,6872
|% -0,79
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,43
|933,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.047,65
|1.053,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,15
|82,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,20
|2.158,51
|% 0,66
|