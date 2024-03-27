***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 10:26
***DESPC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESPC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263028
BIST
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11:368.765
En Düşük
|Değişim
|: -0,49%
|| -42,87
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3632,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0583
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3635,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,2281
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:362.257,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,40
|Açılış
|: 2.258,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:34
|AGROT
|39,16
|799.791.134
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.277.584
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.260.699
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.047.906
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|369.990.330
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.517.047
|% -9,96
|
|PETKM
|20,20
|2.303.481.825
|% -5,16
|
|THYAO
|282,25
|2.302.329.351
|% -1,05
|
|ASELS
|53,45
|1.288.992.648
|% 0,85
|
|YKBNK
|26,70
|1.166.309.054
|% 0,23
|
|TUPRS
|168,00
|955.471.637
|% -0,83
|
|PETKM
|20,20
|2.303.481.825
|% -5,16
|
|ISCTR
|11,03
|953.730.777
|% -0,81
|
|EKGYO
|9,33
|703.478.946
|% 0,11
|
|ZOREN
|5,44
|397.021.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|26,70
|1.166.309.054
|% 0,23
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2290
|32,2312
|% 0,18
|
|Euro
|35,0764
|35,1078
|% 0,70
|
|Sterlin
|40,8385
|41,0433
|% -0,18
|
|Frank
|35,7221
|35,9012
|% -0,33
|
|Riyal
|8,6323
|8,6755
|% -0,12
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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