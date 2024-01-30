***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul DeğerlemeleriRapor Tarihi29.01.2024AçıklamalarŞirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik dolaylı olarak iştiraki olduğumuz İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibari ile değerlemesi yapılan rapor 29.01.2024 tarihinde teslim edilmiştir. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır. Raporların özeti ekte yer almaktadır:http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243464BIST