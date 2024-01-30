***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
30.01.2024 09:30
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerlemeleri
Rapor Tarihi
29.01.2024
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik dolaylı olarak iştiraki olduğumuz İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibari ile değerlemesi yapılan rapor 29.01.2024 tarihinde teslim edilmiştir. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır. Raporların özeti ekte yer almaktadır:
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243464
BIST
'
10:548.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -16,42
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5430,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0155
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5432,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0049
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:541.989,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.990,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:50
|CATES
|88,00
|531.992.930
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|37.975.730
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,58
|57.246.455
|% -6,06
|
|UFUK
|107,10
|1.932.861
|% -5,05
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|BURVA
|100,20
|10.662.226
|% -4,57
|
|GARFA
|107,30
|22.761.447
|% -4,11
|
|THYAO
|270,75
|1.806.712.488
|% -1,19
|
|EREGL
|43,82
|1.206.655.534
|% 0,23
|
|TARKM
|857,50
|1.201.761.322
|% 5,02
|
|MIATK
|40,54
|884.383.056
|% 6,63
|
|AKBNK
|39,76
|779.547.933
|% 0,25
|
|EKGYO
|10,24
|749.139.889
|% 0,39
|
|ZOREN
|4,64
|174.254.036
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,50
|765.358.884
|% 0,75
|
|PETKM
|21,50
|697.508.710
|% 0,19
|
|TSPOR
|1,56
|44.568.763
|% -1,27
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3554
|30,3607
|% 0,05
|
|Euro
|32,8897
|32,9026
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,4084
|38,6010
|% -0,11
|
|Frank
|35,1122
|35,3238
|% 0,08
|
|Riyal
|8,0715
|8,1120
|% 0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|929,55
|930,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,13
|988,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,48
|2.038,78
|% 0,66
|