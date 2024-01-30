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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

30.01.2024 09:30
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerlemeleri
Rapor Tarihi
29.01.2024
Açıklamalar

Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik dolaylı olarak iştiraki olduğumuz İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibari ile değerlemesi yapılan rapor 29.01.2024 tarihinde teslim edilmiştir. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır. Raporların özeti ekte yer almaktadır: 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243464


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Gümüş ONS 23,19 23,23 % 0,66  
Platin 929,55 930,78 % 0,66  
Paladyum 983,13 988,98 % 0,66  
Brent Pet. 81,91 81,91 % 0,66  
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Seans Raporu 10:50
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