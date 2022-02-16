***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -126.374 0 -126.374 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 28.930.019 12.463.971 41.393.990 77.889.984 0 77.889.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 12.463.971 -12.463.971 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.205 0 -99.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.257.748 20.257.748 20.158.543 0 20.158.543Dönem Karı (Zararı)20.257.748 20.257.748 20.257.748 20.257.748Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-99.205 -99.205 0 0 0 0 -99.205 -99.205Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -225.579 0 -225.579 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 41.393.990 20.257.748 61.651.738 98.048.527 0 98.048.527Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 20.257.748 -20.257.748 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.074 0 -76.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.667.900 41.667.900 41.591.826 0 41.591.826Dönem Karı (Zararı)0 41.667.900 41.667.900 41.667.900 0 41.667.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.074 -76.074 0 0 0 0 -76.074 -76.074Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -301.653 0 -301.653 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.611.418 0 0 0 61.651.738 41.667.900 103.319.638 139.640.353 0 139.640.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.710.251 -79.662.270Dönem Karı (Zararı)41.667.900 20.257.748Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.477.106 14.723.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 650.915 490.868Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.845.877 1.385.439Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 25.289 86.555Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.871.166 1.298.884Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17-18-19 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.092.030 1.226.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 325.279 172.736Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 4.461 2.986Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 2.762.290 1.050.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.465.574 5.734.153Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 -17.555.342 -10.685.434Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-33 27.369.424 15.142.069Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -29.409 3.880Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.680.901 1.273.638Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 13.786.882 6.112.933Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler26 -4.672.418 -226.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.308.156 -105.465.813Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -92.544.640 -96.354.795Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 18.019 60.556Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -20.548.992 -16.692.772Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 31.664.342 7.456.761Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 103.115 64.437Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.163.150 -70.485.059Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -116.513 -38.702Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -4.223.113 -8.984.856Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.207.475 -153.653YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.447 -85.025Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.447 -85.025Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -112.447 -77.025Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 -8.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.875.778 89.931.304Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 262.558.184 302.374.214Kredilerden Nakit Girişleri8 262.558.184 302.374.214Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -227.936.590 -213.100.827Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -227.936.590 -213.100.827Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -741.900 -547.025Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz31-33 -13.003.916 1.204.942YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.946.920 10.184.009NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.946.920 10.184.009DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 12.689.529 2.505.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.742.609 12.689.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.742.609 12.690.241Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 281.443.590 190.605.140İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 933.847 82.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 280.509.743 190.522.858Diğer Alacaklar11 294.057 312.076İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 294.057 312.076Türev Araçlar12 5.389.259 0Stoklar13 79.434.875 57.014.717Peşin Ödenmiş Giderler15 14.110.288 9.543.889Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 0Diğer Dönen Varlıklar26 10.487.726 1.953.439ARA TOPLAM394.902.404 272.119.502TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR394.902.404 272.119.502DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 233.170 237.850Maddi Duran Varlıklar18 196.820 147.718Kullanım Hakkı Varlıkları18 906.700 1.112.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 322.293 358.521Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 322.293 358.521Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.532.239 3.225.406TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.191.222 5.081.861TOPLAM VARLIKLAR399.093.626 277.201.363KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 171.990.053 133.596.786Ticari Borçlar10 68.984.901 37.349.968İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 7.133.231 6.834.824İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 61.851.670 30.515.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 84.479 72.627Diğer Borçlar11 320.459 217.344İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 320.459 217.344Türev Araçlar12 0 3.104.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 2.127.861 552.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 9.048.906 197.322Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.299.039 2.532.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.299.039 2.532.288ARA TOPLAM257.855.698 177.622.807TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.855.698 177.622.807UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 545.308 781.620Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.052.267 748.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.052.267 748.409Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.597.575 1.530.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER259.453.273 179.152.836ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 139.640.353 98.048.527Ödenmiş Sermaye23.000.000 23.000.000Sermaye Düzeltme Farkları437.133 437.133Geri Alınmış Paylar (-)0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.967.707 2.967.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-301.653 -225.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-301.653 -225.579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-301.653 -225.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)606.110 606.110Yabancı Para Çevrim Farkları606.110 606.110Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.611.418 9.611.418Yasal Yedekler9.611.418 9.611.418Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.651.738 41.393.990Net Dönem Karı veya Zararı41.667.900 20.257.748Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR139.640.353 98.048.527TOPLAM KAYNAKLAR399.093.626 277.201.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 774.702.184 658.571.089Satışların Maliyeti28 -718.081.808 -622.000.632TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.620.376 36.570.457BRÜT KAR (ZARAR)56.620.376 36.570.457Genel Yönetim Giderleri29 -7.832.617 -7.031.339Pazarlama Giderleri29 -8.914.645 -7.133.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 40.877.123 31.954.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -23.297.729 -21.137.749ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.452.508 33.222.409Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 23.968Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.452.508 33.246.377Finansman Gelirleri33 23.660.817 6.690.310Finansman Giderleri33 -25.658.543 -13.566.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.454.782 26.370.681Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.786.882 -6.112.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -13.074.697 -7.918.629Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -712.185 1.805.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.667.900 20.257.748DÖNEM KARI (ZARARI)41.667.900 20.257.748Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 0 0Ana Ortaklık Payları27 41.667.900 20.257.748Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 1,81164800 0,88077200Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-76.074 -99.205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-95.092 -124.006Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.018 24.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.018 24.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.074 -99.205TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.591.826 20.158.543Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.591.826 20.158.543http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002141BIST