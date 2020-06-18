***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Despec İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 11.05.2020Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:21 Seba Office Boulevard D Blok Daire 9Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,4 - Dilekler ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Despec İmtiyazlı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Despec İmtiyazlı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 18.06.2020 Perşembe günü saat 14:00'da yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulunda alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851803BIST