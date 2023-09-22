***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik İndeks International FZE ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesine istinaden Şirketimizin Birleşik Arap Emirliklerinde yerleşik İndeks International FZE ile yaygın ve süreklilik arz eden planlanan mal ve hizmet alım işlemlerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmüş olup alım işlemlerinin kapsam ve şartlarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196784BIST