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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 15:56
GÜNCEL HABERLER



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000(Ellimilyon)TL'den 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 6.Maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Despec_Ana Sözleşme_Değişikliği.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854392


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