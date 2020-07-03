***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 02.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 18 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000(Ellimilyon)TL'den 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) TL'ye çıkarılması için Esas Sözleşme 6.Maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Despec_Ana Sözleşme_Değişikliği.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854392BIST