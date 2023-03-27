***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHikvision Türkiye'nin İstanbul'da yaptığı iş ortakları toplantısında Şirketimiz distribütörler kategorisinde dağıtılan "En İyi Distribütör – Hiksemi" ödülünü aldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128152BIST