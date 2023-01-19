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***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

19.01.2023 16:27
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hangzhou Hikstorage Technology Co. Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz ile Hikvision'ın bir yan kuruluşu olan ve flash bellek alanında bağımsız Ar-Ge ve üretim kapasitesine sahip 2017 yılında Çin'de kurulan Hangzhou Hikstorage Technology Co. Ltd ile güvenilir depolama ürünleri markası Hiksemi ürünlerinin Türkiye'de satışı konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103190


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Yarım 3.827 3.877 21,00  
Çeyrek 1.919 1.938 10,00  
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