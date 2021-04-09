***DEVA* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
09.04.2021 17:09
***DEVA******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALKA, DEVA
12.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALKİM KAĞIT ALKA 0,8830302 0,7505756
DEVA HOLDİNG DEVA 0,1 0,085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926267
BIST
17:071.389
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -27,75
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
17:078,1778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0453
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1818
En Düşük
8,1219
17:079,7319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7328
En Düşük
9,6635
17:07457,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,85
|Açılış
|: 457,36
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TUREX
|14,52
|330.780
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.048.962
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|620.683
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|138.118.547
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|21.231.309
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|198.117.850
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|22.058.044
|% -9,81
|
|EREGL
|16,09
|1.109.012.026
|% 1,58
|
|BJKAS
|11,16
|929.332.368
|% 9,73
|
|GARAN
|6,66
|880.169.260
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,19
|861.717.893
|% -3,23
|
|KOZAL
|115,50
|646.672.253
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,88
|458.760.690
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|292.917.226
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|598.553.821
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|316.358.553
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|880.169.260
|% -1,48
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1778
|% 0,56
|
|Euro
|9,7213
|9,7319
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1895
|11,2457
|% 0,43
|
|Frank
|8,7901
|8,8430
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1724
|2,1833
|% 0,45
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|-14,41
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|-23,00
|
|Tam
|3.009
|3.087
|-20,57
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|-9,94
|
|Çeyrek
|729
|747
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,90
|62,90
|-0,30
|
Seans Raporu
17:07
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17:17
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 39 kaybederek (% -1.67 ) 1, 201
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