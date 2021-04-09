***DEVA* *ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DEVA******ALKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALKA, DEVA12.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALKİM KAĞIT ALKA 0,8830302 0,7505756DEVA HOLDİNG DEVA 0,1 0,085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926267BIST