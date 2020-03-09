***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 10:08
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DEVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825252
BIST
10:13106.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -3.213,20
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.540
En Düşük
105.631
10:136,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0661
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0880
|
6,2064
En Düşük
6,0950
10:137,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,1642
|Açılış
|: 6,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
7,1073
En Düşük
6,9145
10:13331,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,81
|Açılış
|: 331,53
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|2.040.197
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|DEVA
|10,62
|17.489.632
|% 10,28
|
|OYAYO
|8,27
|2.371.375
|% 6,44
|
|TUKAS
|13,19
|278.872
|% 5,77
|
|TIRE
|6,00
|841.414
|% -9,77
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|TGSAS
|4,96
|423.165
|% -8,32
|
|TBORG
|13,78
|8.764
|% -8,13
|
|ALCTL
|20,90
|2.506.148
|% -8,01
|
|THYAO
|10,76
|105.100.304
|% -3,41
|
|ASELS
|29,12
|60.733.059
|% -2,41
|
|GARAN
|9,68
|29.420.615
|% -3,49
|
|ODAS
|2,01
|29.273.750
|% -2,90
|
|TUPRS
|89,50
|26.202.023
|% -5,54
|
|EKGYO
|1,40
|20.611.706
|% -2,78
|
|ODAS
|2,01
|29.273.750
|% -2,90
|
|KARSN
|1,81
|19.687.960
|% -2,16
|
|IHLGM
|1,29
|12.548.929
|% -0,77
|
|THYAO
|10,76
|105.100.304
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0397
|8,0801
|% 1,64
|
|Frank
|6,6370
|6,6770
|% 2,77
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,03
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|33,95
|33,95
|-11,32
|