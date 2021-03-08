***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2021 14:29
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DEVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915908
BIST
14:221.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:227,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1256
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:229,1004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1204
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:22415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,65
|Açılış
|: 415,94
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:22
|FADE
|11,55
|73.403.191
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.889
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.247.730
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,13
|1.162.633.526
|% -1,30
|
|PETKM
|6,16
|1.119.920.932
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,60
|928.121.029
|% 2,87
|
|THYAO
|14,76
|837.471.762
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|790.617.298
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.119.920.932
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|385.073.708
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|790.617.298
|% 1,11
|
|GARAN
|9,13
|1.162.633.526
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,25
|496.371.106
|% -0,23
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6505
|7,6576
|% 1,67
|
|Euro
|9,0898
|9,1004
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,5385
|10,5913
|% 1,35
|
|Frank
|8,1508
|8,1999
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 1,42
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,20
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,65
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|29,75
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|14,40
|
|Çeyrek
|668
|684
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,12
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:36KONTR
Yüzde 4.29 oranında artışla 102.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 814, 504 adet işlem
-
14:35ERBOS
Yüzde 7.06 oranında artışla 72.00 lira fiyatla işlem gören hissede 317, 848 adet işlem
-
14:34YKSLN
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 000 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 01 kaybederek (% 0.00 ) 1, 631
-
14:33XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 16, 228.00 milyon TL de