***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:28
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929853
BIST
11:581.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,03
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:588,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1685
En Düşük
8,0986
11:589,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0641
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8330
En Düşük
9,7531
11:58465,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,88
|Açılış
|: 465,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:57
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|FENER
|35,08
|72.400.475
|% 9,62
|
|ATLAS
|2,07
|7.319.404
|% 9,52
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|9.394.047
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|63.944.742
|% -9,90
|
|BNTAS
|5,03
|31.816.933
|% -9,21
|
|ODAS
|2,47
|165.412.092
|% -9,19
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|PETKM
|6,44
|645.246.756
|% -1,98
|
|GARAN
|6,99
|444.017.909
|% -1,41
|
|EREGL
|18,20
|370.134.001
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,15
|300.461.685
|% -0,69
|
|KOZAL
|108,20
|211.058.906
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,08
|210.452.848
|% -1,89
|
|PETKM
|6,44
|645.246.756
|% -1,98
|
|ODAS
|2,47
|165.412.092
|% -9,19
|
|GARAN
|6,99
|444.017.909
|% -1,41
|
|EKGYO
|1,84
|111.244.368
|% 0,00
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1505
|8,1540
|% 0,58
|
|Euro
|9,8084
|9,8148
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,3134
|11,3701
|% 0,38
|
|Frank
|8,8398
|8,8931
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% 0,43
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,70
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|-0,48
|