***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:07
***DEVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DEVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992658
BIST
12:382.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:3813,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0496
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:3815,7320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0734
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:38806,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,12
|Açılış
|: 806,48
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:36
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,36
|22.059.936
|% 9,09
|
|CELHA
|8,90
|36.213.913
|% 7,88
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,98
|49.996.491
|% -6,21
|
|HUBVC
|10,29
|13.579.061
|% -4,19
|
|SRVGY
|90,75
|6.952.325
|% -3,76
|
|NIBAS
|12,68
|6.567.749
|% -3,72
|
|KRDMD
|12,29
|2.888.643.952
|% 6,41
|
|THYAO
|26,68
|2.168.707.575
|% -0,07
|
|EREGL
|30,72
|1.743.518.995
|% 0,72
|
|GARAN
|11,71
|743.195.292
|% -0,26
|
|SISE
|14,86
|707.070.270
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,29
|2.888.643.952
|% 6,41
|
|YKBNK
|3,70
|514.241.512
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|311.487.635
|% -1,65
|
|THYAO
|26,68
|2.168.707.575
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,08
|246.246.995
|% -0,32
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8358
|13,8702
|% 0,36
|
|Euro
|15,7009
|15,7277
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,7991
|18,8934
|% 0,47
|
|Frank
|14,9159
|15,0058
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6812
|3,6996
|% 0,29
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|6,00
|
|Altın Gr.
|806
|806
|6,01
|
|Cumhuriyet
|5.348
|5.429
|38,00
|
|Tam
|5.323
|5.458
|38,30
|
|Yarım
|2.573
|2.640
|18,52
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|1,22
|