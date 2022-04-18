***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2022 15:38
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01.04.2022
Tescil Tarihi
15.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
18.04.2022 - 10561
Açıklamalar
Şirketimizin 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki denetim görevini yerine getirmek ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2022 yılı mali tablolarını denetlemek üzere bağımsız denetim şirketi olarak, "DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul kararları, İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından 15.04.2022 tarihinde tescil edilmiş, 18.04.2022 tarih, 10561 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021470
BIST
17:022.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,68
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
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2.510
En Düşük
2.491
17:0214,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6350
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|Önceki Kapanış
|: 14,6155
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14,6571
En Düşük
14,6093
17:0215,8364
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0100
|Açılış
|: 15,8200
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,8549
En Düşük
15,7813
17:02938,79
En Yüksek
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|: 1,03%
|| 9,61
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 929,18
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941,30
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PKENT
|229,90
|34.141.407
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|46.179.867
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.060.280
|% 9,98
|
|DAGHL
|17,54
|6.088.373
|% 9,97
|
|OYAYO
|6,99
|5.206.651
|% 9,91
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|288.984.990
|% -9,96
|
|ISGYO
|12,36
|68.787.800
|% -6,36
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|ITTFH
|1,48
|33.919.686
|% -6,33
|
|GZNMI
|30,08
|12.535.917
|% -5,76
|
|GARAN
|14,16
|2.906.363.336
|% 1,87
|
|ASELS
|27,90
|2.002.229.101
|% 1,31
|
|THYAO
|37,78
|1.952.107.620
|% 0,11
|
|YKBNK
|5,23
|1.824.782.131
|% 0,77
|
|TUPRS
|251,90
|1.570.204.657
|% -3,00
|
|TSKB
|1,99
|828.394.353
|% 5,85
|
|VAKBN
|4,29
|1.489.227.355
|% 4,63
|
|YKBNK
|5,23
|1.824.782.131
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,21
|396.055.981
|% 2,54
|
|HALKB
|5,89
|1.192.769.067
|% 6,90
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6456
|14,6566
|% 0,17
|
|Euro
|15,8272
|15,8364
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0305
|19,1259
|% -0,13
|
|Frank
|15,4695
|15,5627
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8914
|3,9109
|% 0,03
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|17,32
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,56
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,20
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|B. Petrol
|113
|113
|1,63
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Seans Raporu
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