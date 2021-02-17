***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2021 18:36
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.02.2021 tarihli açıklamamızda belirtilmiş olan esas sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910542
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0072
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0576
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,08
|Açılış
|: 399,56
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9827
|6,9858
|% -0,10
|
|Euro
|8,4062
|8,4153
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,45
|
|Frank
|7,7514
|7,7981
|% -0,67
|
|Riyal
|1,8585
|1,8678
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,37
|
|Altın Gr.
|399
|400
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,76
|63,76
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
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