***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.02.2021 tarihli açıklamamızda belirtilmiş olan esas sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910542BIST