***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.589.434.474 1.322.176.613 527.193.430 433.567.753Satışların Maliyeti22 -678.247.984 -614.532.062 -205.750.503 -200.386.364TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)911.186.490 707.644.551 321.442.927 233.181.389BRÜT KAR (ZARAR)911.186.490 707.644.551 321.442.927 233.181.389Genel Yönetim Giderleri23 -135.203.154 -96.046.042 -45.206.007 -33.517.117Pazarlama Giderleri23 -176.004.437 -121.945.562 -58.680.474 -32.052.815Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -43.843.347 -62.938.436 -21.114.790 -25.696.069Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 122.154.006 145.085.125 8.615.285 75.841.797Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -20.575.209 -21.769.112 1.175.241 -7.727.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)657.714.349 550.030.524 206.232.182 210.029.539Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 13.495.337 3.472.233 2.636.420 1.383.389Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -3.116 0 -3.116 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)671.206.570 553.502.757 208.865.486 211.412.928Finansman Giderleri27 -143.168.810 -78.378.497 -67.790.696 -19.401.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)528.037.760 475.124.260 141.074.790 192.011.745Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.446.298 7.479.144 -1.313.952 5.401.081Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -2.774.765 -6.126.459 -612.541 -4.128.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 17.221.063 13.605.603 -701.411 9.529.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826DÖNEM KARI (ZARARI)542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,02710000 0,02410000 0,00700000 0,00990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI614.365.067 478.730.717Dönem Karı (Zararı)542.484.058 482.603.404Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler357.130.281 268.955.867Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,22,24 54.911.659 42.544.655Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler111.604.619 111.812.367Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 743.735 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 25.300.321 31.167.877Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 0 1.228.585Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 85.560.563 79.415.905Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.414.103 60.392.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 22.773.319 14.330.928Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 6.751.651 4.194.377Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 55.889.133 41.867.561Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler142.632.575 81.834.735Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -13.971.994 -4.896.364Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 156.604.569 86.731.099Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -7.432.773Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 0 -7.432.773Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -14.446.298 -7.479.144Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler17 -10.026.256 -12.936.708Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.492.221 -3.472.233Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -13.492.221 -3.472.233Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler4.130.123 9.740.902Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.598.023 -6.048.800İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-249.347.713 -228.960.901Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-100.700.587 -81.239.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 6.567.176 -22.826.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-107.267.763 -58.413.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler653.961 -1.798.174İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)653.961 -1.798.174Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-167.302.257 -197.833.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7.088.590 21.949.721Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.163.752 9.393.473İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.590.648 12.048.796İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -17.754.400 -2.655.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 1.602.144 650.042Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.296 4.314.638İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.296 4.314.638Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31 -3.852.138 -4.351.477Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 13.628.960 10.736.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.683.070 9.218.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.211.957 -4.542.635Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.471.113 13.760.944Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları650.266.626 522.598.370Alınan Faiz4,25 14.094.262 4.723.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -12.101.805 -15.586.729Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -37.894.016 -33.004.867YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-330.108.135 -205.293.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.084.683 3.567.065Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 14.084.683 3.567.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-272.737.124 -162.878.317Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -141.324.016 -94.335.136Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,27 -131.413.108 -68.543.181Verilen Nakit Avans ve Borçlar-80.594.090 -52.894.720Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 -80.594.090 -52.894.720Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri16 9.138.396 6.912.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.522.265 -20.921.049Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.278.439.493 1.117.235.501Kredilerden Nakit Girişleri5 1.178.439.493 987.235.501İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 100.000.000 130.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-996.964.152 -996.501.436Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -931.964.152 -916.501.436İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -65.000.000 -80.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -25.851.218 -11.094.445Ödenen Temettüler21 -98.640.781 -53.351.134Ödenen Faiz5,27 -150.461.077 -77.209.535YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)290.779.197 252.516.168Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.129.701 4.172.940NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)293.908.898 256.689.108DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 609.012.357 276.848.039DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 902.921.255 533.537.147Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 903.251.544 609.464.914Ticari Alacaklar785.818.375 689.963.602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 57.361.968 63.929.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 728.456.407 626.034.458Diğer Alacaklar8 1.814.612 2.468.573Stoklar9 735.143.949 577.539.595Peşin Ödenmiş Giderler10 56.468.441 63.557.031Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 372.299 433.153Diğer Dönen Varlıklar20 459.982 5.611.085ARA TOPLAM2.483.329.202 1.949.037.953TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.483.329.202 1.949.037.953DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 821.340.595 727.401.281Kullanım Hakkı Varlıkları13 66.010.380 39.277.633Maddi Olmayan Duran Varlıklar329.432.159 288.227.991Şerefiye15 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 327.649.428 286.445.260Peşin Ödenmiş Giderler10 142.501.562 61.907.472Ertelenmiş Vergi Varlığı28 39.284.236 22.063.173TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.398.568.932 1.138.877.550TOPLAM VARLIKLAR3.881.898.134 3.087.915.503KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar513.503.417 427.739.325İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar513.503.417 427.739.325Banka Kredileri5 513.503.417 427.739.325Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları348.374.398 285.815.597İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları348.374.398 285.815.597Banka Kredileri5 198.071.861 199.516.937Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.051.182 14.586.934İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 140.251.355 71.711.726Ticari Borçlar158.899.702 168.063.454İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 19.912.511 11.321.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 138.987.191 156.741.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 12.144.630 10.542.486Diğer Borçlar680.918 666.622İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 680.918 666.622Türev Araçlar31 0 3.852.138Devlet Teşvik ve Yardımları16 1.991.889 1.870.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 19.812.803 5.387.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 592.569 117.424Kısa Vadeli Karşılıklar92.657.411 73.742.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 45.603.129 41.408.521Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 47.054.282 32.333.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 12.082.207 9.622.823ARA TOPLAM1.160.739.944 987.419.630TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.739.944 987.419.630UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar546.343.649 380.166.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar546.343.649 380.166.566Banka Kredileri5 368.736.331 193.996.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 77.827.671 56.490.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 99.779.647 129.679.319Devlet Teşvik ve Yardımları16 48.051.780 46.220.036Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 5.711.489 6.507.883Uzun Vadeli Karşılıklar39.695.740 33.218.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 39.695.740 33.218.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER639.802.658 466.113.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.800.542.602 1.453.532.949ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.081.355.532 1.634.382.554Ödenmiş Sermaye21 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları21 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)21 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 2.870.803 2.870.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.105.245 -5.105.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -5.105.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.105.245 -5.105.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.007.801 5.878.100Yabancı Para Çevrim Farkları9.007.801 5.878.100Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 150.864.955 150.864.955Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 1.041.162.023 488.354.120Net Dönem Karı veya Zararı542.484.058 651.448.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.081.355.532 1.634.382.554TOPLAM KAYNAKLAR3.881.898.134 3.087.915.503Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler286.015.741 -286.015.741 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.172.940 482.603.404 486.776.344 486.776.344Kar Payları-53.351.134 -53.351.134 -53.351.134Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 5.549.360 150.864.955 488.354.120 482.603.404 1.464.267.299 1.464.267.299Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler651.448.684 -651.448.684 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.129.701 542.484.058 545.613.759 545.613.759Kar Payları-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781Dönem Sonu Bakiyeler21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.007.801 150.864.955 1.041.162.023 542.484.058 2.081.355.532 2.081.355.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)542.484.058 482.603.404 139.760.838 197.412.826DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.129.701 4.172.940 310.249 2.393.295Yabancı Para Çevrim Farkları3.129.701 4.172.940 310.249 2.393.295DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.129.701 4.172.940 310.249 2.393.295TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)545.613.759 486.776.344 140.071.087 199.806.121Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları545.613.759 486.776.344 140.071.087 199.806.121http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975279BIST