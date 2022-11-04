***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 3.054.735.012 1.589.434.474 1.150.756.917 527.193.430Satışların Maliyeti23 -1.469.909.112 -678.247.984 -563.404.172 -205.750.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.584.825.900 911.186.490 587.352.745 321.442.927BRÜT KAR (ZARAR)1.584.825.900 911.186.490 587.352.745 321.442.927Genel Yönetim Giderleri24 -258.076.525 -135.203.154 -107.195.974 -45.206.007Pazarlama Giderleri24 -373.509.847 -176.004.437 -135.199.085 -58.680.474Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -116.205.201 -43.843.347 -35.462.730 -21.114.790Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 389.258.499 122.154.006 113.406.192 8.615.285Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -45.732.831 -20.575.209 -8.005.190 1.175.241ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.180.559.995 657.714.349 414.895.958 206.232.182Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 97.065.823 13.495.337 53.679.266 2.636.420Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -7.056.633 -3.116 -7.056.633 -3.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.270.569.185 671.206.570 461.518.591 208.865.486Finansman Giderleri28 -369.003.773 -143.168.810 -164.216.095 -67.790.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)901.565.412 528.037.760 297.302.496 141.074.790Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri82.385.161 14.446.298 27.557.753 -1.313.952Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -4.475.795 -2.774.765 -1.331.264 -612.541Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 86.860.956 17.221.063 28.889.017 -701.411SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838DÖNEM KARI (ZARARI)983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,04920000 0,02710000 0,01620000 0,00700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI460.769.413 614.365.067Dönem Karı (Zararı)983.950.573 542.484.058Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler746.773.737 357.130.281Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15,23,25 79.818.557 54.911.659Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler244.164.572 111.604.619Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -54.376 743.735Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 70.487.880 25.300.321Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 173.731.068 85.560.563Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler336.532.365 85.414.103Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 86.066.779 22.773.319Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 11.931.921 6.751.651Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 238.533.665 55.889.133Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler310.086.558 142.632.575Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -44.182.817 -13.971.994Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 354.269.375 156.604.569Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-50.982.630 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -50.982.630 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -82.385.161 -14.446.298Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler18 -71.213.029 -10.026.256Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.607.419 -13.492.221Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -17.607.419 -13.492.221Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.716.009 4.130.123Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.356.085 -3.598.023İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.253.761.366 -249.347.713Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-636.313.580 -100.700.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.122.531 6.567.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-620.191.049 -107.267.763Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.610.840 653.961İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.610.840 653.961Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-735.519.107 -167.302.257Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19.668.955 7.088.590Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.403.044 -9.163.752İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 30.969.888 8.590.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 75.433.156 -17.754.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 9.885.453 1.602.144Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-189.084 14.296İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-189.084 14.296Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32 0 -3.852.138Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 4.224.591 13.628.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.310.798 8.683.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-79.557.324 5.211.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)59.246.526 3.471.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları476.962.944 650.266.626Alınan Faiz4,26 44.370.634 14.094.262Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -20.491.266 -12.101.805Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler18 -40.072.899 -37.894.016YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.759.698.923 -330.108.135Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları27 -945.712.804 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.412.053 14.084.683Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,27 18.412.053 14.084.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-662.316.322 -272.737.124Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -297.230.956 -141.324.016Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15,28 -365.085.366 -131.413.108Verilen Nakit Avans ve Borçlar-172.200.765 -80.594.090Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar11 -172.200.765 -80.594.090Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri17 2.118.915 9.138.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI686.784.526 6.522.265Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.816.038.682 1.278.439.493Kredilerden Nakit Girişleri6 2.816.038.682 1.178.439.493İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 0 100.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.607.430.873 -996.964.152Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.477.430.873 -931.964.152İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -130.000.000 -65.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -43.568.999 -25.851.218Ödenen Temettüler22 -173.610.559 -98.640.781Ödenen Faiz6,28 -304.643.725 -150.461.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-612.144.984 290.779.197Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.621.492 3.129.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-596.523.492 293.908.898DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.310.128.102 609.012.357DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 713.604.610 902.921.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 714.263.110 1.310.974.419Finansal Yatırımlar5 580.511.386 0Ticari Alacaklar1.607.808.604 971.104.658İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 84.168.425 68.045.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.523.640.179 903.058.764Diğer Alacaklar9 3.032.881 1.422.041Stoklar10 1.666.387.101 975.785.591Peşin Ödenmiş Giderler11 72.014.154 91.683.109Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.026.756 290.599Diğer Dönen Varlıklar21 101.005.383 22.184.216ARA TOPLAM4.746.049.375 3.373.444.633TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.746.049.375 3.373.444.633DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 423.240.681 0Maddi Duran Varlıklar13 1.221.896.246 997.005.689Kullanım Hakkı Varlıkları14 102.436.553 62.743.859Maddi Olmayan Duran Varlıklar500.281.182 356.120.395Şerefiye16 1.782.731 1.782.731Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 498.498.451 354.337.664Peşin Ödenmiş Giderler11 423.193.143 250.992.378Ertelenmiş Vergi Varlığı29 126.485.879 39.624.923TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.797.533.684 1.706.487.244TOPLAM VARLIKLAR7.543.583.059 5.079.931.877KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.131.938.395 784.780.593İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.131.938.395 784.780.593Banka Kredileri6 2.131.938.395 784.780.593Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları425.916.980 329.354.951İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları425.916.980 329.354.951Banka Kredileri6 313.604.444 183.631.506Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.107.666 6.688.237İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 102.204.870 139.035.208Ticari Borçlar457.035.447 350.632.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 45.265.043 14.295.155İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 411.770.404 336.337.248Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 25.442.431 15.556.978Diğer Borçlar1.039.332 1.228.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.039.332 1.228.416Devlet Teşvik ve Yardımları17 2.274.476 2.217.773Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 20.531.967 19.420.405Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 1.837.817 2.796.463Kısa Vadeli Karşılıklar291.547.929 117.899.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 99.870.675 65.401.737Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 191.677.254 52.497.596Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 12.649.774 8.599.950ARA TOPLAM3.370.214.548 1.632.487.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.370.214.548 1.632.487.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar487.566.398 620.045.484İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar487.566.398 620.045.484Banka Kredileri6 284.304.516 356.804.690Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 203.261.882 163.461.147İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 0 99.779.647Devlet Teşvik ve Yardımları17 46.398.275 48.176.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 10.616.622 7.503.593Uzun Vadeli Karşılıklar75.048.865 43.942.290Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 75.048.865 43.942.290TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER619.630.160 719.667.767TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.989.844.708 2.352.155.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.553.738.351 2.727.776.845Ödenmiş Sermaye22 200.019.288 200.019.288Sermaye Düzeltme Farkları22 140.080.696 140.080.696Geri Alınmış Paylar (-)22 -28.847 -28.847Paylara İlişkin Primler (İskontolar)983.950.573 1.170.087.476Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.553.738.351 2.727.776.845TOPLAM KAYNAKLAR7.543.583.059 5.079.931.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554Transferler651.448.684 -651.448.684Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.129.701 542.484.058 545.613.759 545.613.759Kar Payları-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781Dönem Sonu Bakiyeler22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.007.801 150.864.955 1.041.162.023 542.484.058 2.081.355.532 2.081.355.532Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845Transferler1.170.087.476 -1.170.087.476Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.621.492 983.950.573 999.572.065 999.572.065Kar PaylarıCari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.621.492 3.129.701 6.101.978 310.249Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları15.621.492 3.129.701 6.101.978 310.249DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.621.492 3.129.701 6.101.978 310.249TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)999.572.065 545.613.759 330.962.227 140.071.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları999.572.065 545.613.759 330.962.227 140.071.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076900BIST