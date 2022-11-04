***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 18:15
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 3.054.735.012 1.589.434.474 1.150.756.917 527.193.430
Satışların Maliyeti
23 -1.469.909.112 -678.247.984 -563.404.172 -205.750.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.584.825.900 911.186.490 587.352.745 321.442.927
BRÜT KAR (ZARAR)
1.584.825.900 911.186.490 587.352.745 321.442.927
Genel Yönetim Giderleri
24 -258.076.525 -135.203.154 -107.195.974 -45.206.007
Pazarlama Giderleri
24 -373.509.847 -176.004.437 -135.199.085 -58.680.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -116.205.201 -43.843.347 -35.462.730 -21.114.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 389.258.499 122.154.006 113.406.192 8.615.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -45.732.831 -20.575.209 -8.005.190 1.175.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.180.559.995 657.714.349 414.895.958 206.232.182
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 97.065.823 13.495.337 53.679.266 2.636.420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -7.056.633 -3.116 -7.056.633 -3.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.270.569.185 671.206.570 461.518.591 208.865.486
Finansman Giderleri
28 -369.003.773 -143.168.810 -164.216.095 -67.790.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
901.565.412 528.037.760 297.302.496 141.074.790
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
82.385.161 14.446.298 27.557.753 -1.313.952
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -4.475.795 -2.774.765 -1.331.264 -612.541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 86.860.956 17.221.063 28.889.017 -701.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,04920000 0,02710000 0,01620000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
460.769.413 614.365.067
Dönem Karı (Zararı)
983.950.573 542.484.058
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
746.773.737 357.130.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15,23,25 79.818.557 54.911.659
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
244.164.572 111.604.619
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,9 -54.376 743.735
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 70.487.880 25.300.321
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 173.731.068 85.560.563
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
336.532.365 85.414.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 86.066.779 22.773.319
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 11.931.921 6.751.651
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 238.533.665 55.889.133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
310.086.558 142.632.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -44.182.817 -13.971.994
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 354.269.375 156.604.569
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-50.982.630 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -50.982.630 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -82.385.161 -14.446.298
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -71.213.029 -10.026.256
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.607.419 -13.492.221
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -17.607.419 -13.492.221
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.716.009 4.130.123
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.356.085 -3.598.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.253.761.366 -249.347.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-636.313.580 -100.700.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.122.531 6.567.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-620.191.049 -107.267.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.610.840 653.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.610.840 653.961
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-735.519.107 -167.302.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.668.955 7.088.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.403.044 -9.163.752
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.969.888 8.590.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 75.433.156 -17.754.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 9.885.453 1.602.144
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-189.084 14.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-189.084 14.296
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
32 0 -3.852.138
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.224.591 13.628.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.310.798 8.683.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-79.557.324 5.211.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
59.246.526 3.471.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
476.962.944 650.266.626
Alınan Faiz
4,26 44.370.634 14.094.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -20.491.266 -12.101.805
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -40.072.899 -37.894.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.759.698.923 -330.108.135
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
27 -945.712.804 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.412.053 14.084.683
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,27 18.412.053 14.084.683
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-662.316.322 -272.737.124
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -297.230.956 -141.324.016
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15,28 -365.085.366 -131.413.108
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-172.200.765 -80.594.090
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
11 -172.200.765 -80.594.090
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
17 2.118.915 9.138.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
686.784.526 6.522.265
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.816.038.682 1.278.439.493
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.816.038.682 1.178.439.493
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 0 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.607.430.873 -996.964.152
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.477.430.873 -931.964.152
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -130.000.000 -65.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -43.568.999 -25.851.218
Ödenen Temettüler
22 -173.610.559 -98.640.781
Ödenen Faiz
6,28 -304.643.725 -150.461.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-612.144.984 290.779.197
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.621.492 3.129.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-596.523.492 293.908.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.310.128.102 609.012.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 713.604.610 902.921.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 714.263.110 1.310.974.419
Finansal Yatırımlar
5 580.511.386 0
Ticari Alacaklar
1.607.808.604 971.104.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 84.168.425 68.045.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.523.640.179 903.058.764
Diğer Alacaklar
9 3.032.881 1.422.041
Stoklar
10 1.666.387.101 975.785.591
Peşin Ödenmiş Giderler
11 72.014.154 91.683.109
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 1.026.756 290.599
Diğer Dönen Varlıklar
21 101.005.383 22.184.216
ARA TOPLAM
4.746.049.375 3.373.444.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.746.049.375 3.373.444.633
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 423.240.681 0
Maddi Duran Varlıklar
13 1.221.896.246 997.005.689
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 102.436.553 62.743.859
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
500.281.182 356.120.395
Şerefiye
16 1.782.731 1.782.731
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 498.498.451 354.337.664
Peşin Ödenmiş Giderler
11 423.193.143 250.992.378
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 126.485.879 39.624.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.797.533.684 1.706.487.244
TOPLAM VARLIKLAR
7.543.583.059 5.079.931.877
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.131.938.395 784.780.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.131.938.395 784.780.593
Banka Kredileri
6 2.131.938.395 784.780.593
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
425.916.980 329.354.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
425.916.980 329.354.951
Banka Kredileri
6 313.604.444 183.631.506
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.107.666 6.688.237
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 102.204.870 139.035.208
Ticari Borçlar
457.035.447 350.632.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 45.265.043 14.295.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 411.770.404 336.337.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 25.442.431 15.556.978
Diğer Borçlar
1.039.332 1.228.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.039.332 1.228.416
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 2.274.476 2.217.773
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 20.531.967 19.420.405
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 1.837.817 2.796.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
291.547.929 117.899.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 99.870.675 65.401.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 191.677.254 52.497.596
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 12.649.774 8.599.950
ARA TOPLAM
3.370.214.548 1.632.487.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.370.214.548 1.632.487.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
487.566.398 620.045.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
487.566.398 620.045.484
Banka Kredileri
6 284.304.516 356.804.690
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 203.261.882 163.461.147
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 99.779.647
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 46.398.275 48.176.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 10.616.622 7.503.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.048.865 43.942.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 75.048.865 43.942.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
619.630.160 719.667.767
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.989.844.708 2.352.155.032
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.553.738.351 2.727.776.845
Ödenmiş Sermaye
22 200.019.288 200.019.288
Sermaye Düzeltme Farkları
22 140.080.696 140.080.696
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -28.847 -28.847
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
983.950.573 1.170.087.476
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.553.738.351 2.727.776.845
TOPLAM KAYNAKLAR
7.543.583.059 5.079.931.877
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 5.878.100 150.864.955 488.354.120 651.448.684 1.634.382.554 1.634.382.554
Transferler
651.448.684 -651.448.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.129.701 542.484.058 545.613.759 545.613.759
Kar Payları
-98.640.781 -98.640.781 -98.640.781
Dönem Sonu Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.105.245 9.007.801 150.864.955 1.041.162.023 542.484.058 2.081.355.532 2.081.355.532
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -5.252.460 27.972.911 150.864.955 1.041.162.023 1.170.087.476 2.727.776.845 2.727.776.845
Transferler
1.170.087.476 -1.170.087.476
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.621.492 983.950.573 999.572.065 999.572.065
Kar Payları
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
983.950.573 542.484.058 324.860.249 139.760.838
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.621.492 3.129.701 6.101.978 310.249
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
15.621.492 3.129.701 6.101.978 310.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.621.492 3.129.701 6.101.978 310.249
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
999.572.065 545.613.759 330.962.227 140.071.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
999.572.065 545.613.759 330.962.227 140.071.087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076900
BIST