***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.04.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizce 250.000.000 TL nominal tutara kadar, 5 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu 25.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu. İhraç talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 25/520 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, ihraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç belgesi.pdfEK: 2 SPK Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839174BIST