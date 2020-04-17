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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.04.2020 20:04
GÜNCEL HABERLER



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizce 250.000.000 TL nominal tutara kadar, 5 yıla kadar vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu 25.03.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurulmuştu. İhraç talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 25/520 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, ihraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç belgesi.pdf
EK: 2 SPK Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839174


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Tam 2.481 2.544 -52,40  
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