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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.04.2023 17:21
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
1.500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 06.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132658


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