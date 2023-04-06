***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı Onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar1.500.000.000 TL tutarındaki Borçlanma Aracı ihraç tavanı onayı için 06.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132658BIST