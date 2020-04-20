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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2020 19:46
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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Ana hissedarımız EastPharma S.a.r.l. ile Şirketimiz arasında yapılan 15.01.2009 tarihli Alt Lisans ve Tedarik Sözleşmesiyle EastPharma S.a.r.l.'a ödenecek royaltinin belirlenmesi amacıyla geçmiş yıllarda  "Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."ne,  "PricewaterhauseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti."ne ve "PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" değerleme yaptırılmış ve özel durum açıklamaları ile duyurulmuştu.
Yönetimin öngörüsü çerçevesinde, değişen koşullara paralel olarak söz konusu royalti değerleme raporlarının güncellenmesine karar verilmiş ve  PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından, Ocak 2020'den  geçerli olacak şekilde 20.04.2020 tarihli değerleme raporu düzenlenmiştir. Royalti hesaplamaları net satış hasılatı üzerinden, yapılan sözleşmeler uyarınca belirlenen ilaç grupları bazında tespit edilen oranlara göre yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839399


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