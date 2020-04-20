***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarımız EastPharma S.a.r.l. ile Şirketimiz arasında yapılan 15.01.2009 tarihli Alt Lisans ve Tedarik Sözleşmesiyle EastPharma S.a.r.l.'a ödenecek royaltinin belirlenmesi amacıyla geçmiş yıllarda "Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."ne, "PricewaterhauseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti."ne ve "PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" değerleme yaptırılmış ve özel durum açıklamaları ile duyurulmuştu.Yönetimin öngörüsü çerçevesinde, değişen koşullara paralel olarak söz konusu royalti değerleme raporlarının güncellenmesine karar verilmiş ve PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından, Ocak 2020'den geçerli olacak şekilde 20.04.2020 tarihli değerleme raporu düzenlenmiştir. Royalti hesaplamaları net satış hasılatı üzerinden, yapılan sözleşmeler uyarınca belirlenen ilaç grupları bazında tespit edilen oranlara göre yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839399BIST