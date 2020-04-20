***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2020 19:46
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana hissedarımız EastPharma S.a.r.l. ile Şirketimiz arasında yapılan 15.01.2009 tarihli Alt Lisans ve Tedarik Sözleşmesiyle EastPharma S.a.r.l.'a ödenecek royaltinin belirlenmesi amacıyla geçmiş yıllarda "Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."ne, "PricewaterhauseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti."ne ve "PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş" değerleme yaptırılmış ve özel durum açıklamaları ile duyurulmuştu.
Yönetimin öngörüsü çerçevesinde, değişen koşullara paralel olarak söz konusu royalti değerleme raporlarının güncellenmesine karar verilmiş ve PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından, Ocak 2020'den geçerli olacak şekilde 20.04.2020 tarihli değerleme raporu düzenlenmiştir. Royalti hesaplamaları net satış hasılatı üzerinden, yapılan sözleşmeler uyarınca belirlenen ilaç grupları bazında tespit edilen oranlara göre yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839399
BIST
18:0598.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 766,06
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
18:056,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9547
En Düşük
6,8741
18:057,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5670
En Düşük
7,4695
18:05378,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,42
|Açılış
|: 378,61
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
380,60
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,33
|389.241
|% 10,00
|
|CASA
|13,75
|153.218
|% 10,00
|
|BALAT
|2,42
|263.765
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.857.669
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|81.399.329
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|7.446.795
|% -9,98
|
|ITTFH
|2,73
|182.132.149
|% -9,90
|
|SANFM
|6,74
|13.224.438
|% -9,89
|
|SODSN
|20,00
|204.125
|% -9,28
|
|UZERB
|2,61
|284.495
|% -8,42
|
|GARAN
|8,39
|853.628.264
|% 0,00
|
|ASELS
|27,40
|729.061.821
|% 1,03
|
|THYAO
|10,64
|688.471.512
|% 1,14
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|MGROS
|29,76
|438.867.436
|% 2,06
|
|ODAS
|1,61
|359.149.208
|% 9,52
|
|IHLGM
|1,09
|212.583.656
|% 3,81
|
|KRDMD
|2,27
|324.724.339
|% 6,57
|
|ISFIN
|3,31
|456.734.789
|% 5,41
|
|YKBNK
|2,01
|266.814.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6125
|8,6557
|% -0,30
|
|Frank
|7,1439
|7,1869
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8450
|1,8543
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|12,72
|
|Altın Gr.
|378
|378
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.497
|2.561
|-36,00
|
|Yarım
|1.213
|1.244
|-19,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-9,60
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,35
|