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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2021 10:04



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4052 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu tarafından devam ettirilmekte olan soruşturma ile ilgili sözlü savunma toplantısı  22.06.2021 tarihinde yapılacaktır.
Her daim iş etiğine uygun olarak hareket etmeyi ilke edindiğimizi ve ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü bildirir, soruşturma açılmasının,  Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtmek isteriz.
 
Süreçle ilgili  mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938341


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