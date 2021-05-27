***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4052 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu tarafından devam ettirilmekte olan soruşturma ile ilgili sözlü savunma toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılacaktır.Her daim iş etiğine uygun olarak hareket etmeyi ilke edindiğimizi ve ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü bildirir, soruşturma açılmasının, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtmek isteriz.Süreçle ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938341BIST