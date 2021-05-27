***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2021 10:04
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz aleyhine Gül Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş, Haver Farma İlaç A.Ş ve Sonuç Ecza Deposu AŞ hakkında "Kamu Hastanelerine İhale Yoluyla Yapılan İlaç Satışlarında İlaç Üreticileri ile İhale Ecza Depoları'nın birlikte fiyat belirlemeye ve ilaçları değerinin üstünde satmaya yönelik çeşitli uygulamaları ile 4052 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edildiği" iddiası üzerine Rekabet Kurumu tarafından devam ettirilmekte olan soruşturma ile ilgili sözlü savunma toplantısı 22.06.2021 tarihinde yapılacaktır.
Her daim iş etiğine uygun olarak hareket etmeyi ilke edindiğimizi ve ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü bildirir, soruşturma açılmasının, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtmek isteriz.
Süreçle ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938341
BIST
11:221.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,01
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
11:228,4333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
11:2210,3125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,3073
11:22515,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 514,98
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler11:22
|KAPLM
|22,32
|4.171.912
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|GWIND
|4,38
|114.979.451
|% 7,09
|
|KUTPO
|44,56
|115.419.861
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|24.566.318
|% -9,95
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ISGSY
|12,59
|32.136.065
|% -7,70
|
|DERHL
|6,19
|13.721.503
|% -5,93
|
|THYAO
|13,37
|529.472.954
|% 2,45
|
|GARAN
|8,10
|344.454.892
|% -0,37
|
|TRILC
|49,84
|220.551.423
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,16
|200.273.697
|% -0,46
|
|KOZAL
|124,10
|177.666.786
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,16
|200.273.697
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|122.385.006
|% -1,05
|
|GARAN
|8,10
|344.454.892
|% -0,37
|
|THYAO
|13,37
|529.472.954
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,11
|35.264.378
|% -0,89
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4321
|8,4333
|% -0,27
|
|Euro
|10,3082
|10,3125
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8778
|11,9374
|% -0,22
|
|Frank
|9,3643
|9,4207
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2421
|2,2533
|% -0,26
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,22
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,46
|