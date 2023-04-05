***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla ilgilidir.Çerkezköy II Üretim Tesisimizde bulunan Yüksek Potent Üretim Binası tamamlanmış olup, Sağlık Bakanlığı denetimlerinden geçerek üretim faaliyetine başlamıştır. Eski üretim alanımızda üretilmekte olan solid onkoloji ürünlerimizin kademeli olarak bu üretim binamıza geçişi yapılacaktır. 19.295 m2 kapalı alana sahip olan üretim binamızın yıllık tek vardiyada 2 milyon149 bin kutu ilaç üretim kapasitesi bulunmaktadır. Söz konusu üretim binasının, toplam üretim kapasitemizi % 1,7 oranında artırması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132235BIST