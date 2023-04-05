***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 19:26
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla ilgilidir.
Çerkezköy II Üretim Tesisimizde bulunan Yüksek Potent Üretim Binası tamamlanmış olup, Sağlık Bakanlığı denetimlerinden geçerek üretim faaliyetine başlamıştır. Eski üretim alanımızda üretilmekte olan solid onkoloji ürünlerimizin kademeli olarak bu üretim binamıza geçişi yapılacaktır. 19.295 m2 kapalı alana sahip olan üretim binamızın yıllık tek vardiyada 2 milyon149 bin kutu ilaç üretim kapasitesi bulunmaktadır. Söz konusu üretim binasının, toplam üretim kapasitemizi % 1,7 oranında artırması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132235
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0409
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0339
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.250,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.250,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2495
|19,2539
|% 0,21
|
|Euro
|21,0369
|21,0927
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,9026
|24,0225
|% -0,21
|
|Frank
|21,1457
|21,2731
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1151
|5,1408
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,21
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|2,34
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.494
|8.579
|-3,00
|
|Yarım
|4.148
|4.198
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.099
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR