***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDEVA52010 ISIN kodlu tahvilin 7.kupon ödemesi ve 8.kupon faiz oranının belirlenmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) %4,2543Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDEVA52010Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,2543 17,064 18,1884 3.403.440 Evet2 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 5,7882 23,2164 25,3192 4.630.560 Evet3 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,3841 25,6066 28,1747 5.107.280 Evet4 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,0774 20,3654 21,9758 4.061.920 Evet5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,1198 24,5465 26,9022 4.895.840 Evet6 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 4,5911 18,4149 19,7273 3.672.880 Evet7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 3,8815 15,5687 16,5023 3.105.200 Evet8 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 3,2351 12,976 13,6218Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA52010 ISIN Kodlu, 80.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 7.kupon ödemesi yapılmış olup, 8.kupon faiz oranı %3,2351 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816625BIST