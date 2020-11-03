***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDEVA52119 ISIN kodlu tahvilin 10.kupon ödemesi ve 11.kupon faiz oranının belirlenmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 150.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2021Vade (Gün Sayısı) 1.093Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) %4,3166Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDEVA52119Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,3166 17,3138 18,4719 2.805.789,98 Evet2 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 5,8505 23,4663 25,6154 3.802.824,98 Evet3 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,4464 25,8564 28,476 4.190.159,98 Evet4 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,1397 20,6153 22,2661 3.340.804,97 Evet5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,1821 24,7963 27,2013 4.018.364,97 Evet6 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 4,6534 18,6647 20,0136 3.024.709,95 Evet7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 dirim/885675BIST