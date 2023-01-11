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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.01.2023 16:53
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.07.2021 5,3503 21,4601 23,2514 5.350.300 Evet
2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,2949 21,2377 22,9916 5.294.900 Evet
3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 4,4851 17,9896 19,2413 4.485.100 Evet
4 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 4,0908 16,4081 17,4467 4.090.800 Evet
5 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 4,1402 16,4257 17,4625 4.140.200 Evet
6 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 3,8816 15,5689 16,5028 3.881.600 Evet
7 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 3,0926 12,4042 12,994
8 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (tr) 12.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42318 ISIN Kodlu, 100.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 7.kupon faiz oranı %3,0926 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100355


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