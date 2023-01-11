***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









14.07.2021 5,3503 21,4601 23,2514 5.350.300 Evet2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,2949 21,2377 22,9916 5.294.900 Evet3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 4,4851 17,9896 19,2413 4.485.100 Evet4 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022 4,0908 16,4081 17,4467 4.090.800 Evet5 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 4,1402 16,4257 17,4625 4.140.200 Evet6 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022 3,8816 15,5689 16,5028 3.881.600 Evet7 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023 3,0926 12,4042 12,9948 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. AA (tr) 12.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42318 ISIN Kodlu, 100.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 7.kupon faiz oranı %3,0926 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100355BIST