***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPaylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarFinansman Bonosu 11.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'Finansman Bonosu 03.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarFinansman Bonosu 30.03.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarFinansman Bonosu 19.09.2023 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196196BIST