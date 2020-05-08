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***DEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

08.05.2020 19:36
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***DEVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Deva Holding A.Ş. (DEVA) pay piyasasında 16.04.2020-29.04.2020 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "@derinhisse" adlı Twitter hesabı ve "www.derinhisse.com" adlı internet sitesi üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik, yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Önder TAVUKÇUOĞLU adlı şahıs ile aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında 11.05.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Önder TAVUKÇUOĞLU 13397842
Gökhan DURAK  13199531
Sadık USLULAR 25498853
Ali SIRLI 38211752
Volkan YAZGI 39097785
Karar 2020/30 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843823


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