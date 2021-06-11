***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.06.2021 20:04
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 17.05.2021 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 10.06.2021 tarih, 30/872 sayılı karar ile ihraç tavanımızı 1 yıl süreyle 82.000.000 TL olarak onaylamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942051
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0496
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
18:0510,1421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,1355
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
18:05506,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -8,22
|Açılış
|: 506,25
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3654
|8,3783
|% -0,59
|
|Euro
|10,1210
|10,1421
|% -1,32
|
|Sterlin
|11,7725
|11,8315
|% -1,18
|
|Frank
|9,2730
|9,3289
|% -1,17
|
|Riyal
|2,2251
|2,2362
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-18,74
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-8,96
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,26
|