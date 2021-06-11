***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 17.05.2021 tarihli başvurumuzu değerlendirmiş ve 10.06.2021 tarih, 30/872 sayılı karar ile ihraç tavanımızı 1 yıl süreyle 82.000.000 TL olarak onaylamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942051BIST