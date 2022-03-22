***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:02
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011903
BIST
10:082.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -20,04
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.156
En Düşük
2.146
10:0814,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
10:0816,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0660
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2486
10:08922,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,72
|Açılış
|: 922,23
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler10:08
|ENSRI
|15,40
|359.174
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|16.675.621
|% 9,97
|
|KAPLM
|74,20
|8.622.054
|% 9,04
|
|IDEAS
|22,50
|6.720.704
|% 6,43
|
|GZNMI
|33,70
|12.671.532
|% 6,31
|
|PKENT
|297,00
|4.901.899
|% -6,78
|
|AYEN
|12,52
|3.414.548
|% -5,22
|
|SMART
|5,40
|464.787
|% -3,40
|
|SANEL
|7,38
|275.215
|% -2,77
|
|MERIT
|32,22
|289.251
|% -2,54
|
|EREGL
|32,76
|271.136.573
|% 2,92
|
|THYAO
|27,96
|141.431.226
|% 0,14
|
|KRDMD
|15,03
|103.858.318
|% -0,20
|
|ASELS
|24,36
|100.361.212
|% 0,83
|
|SISE
|14,19
|98.672.722
|% 0,64
|
|EREGL
|32,76
|271.136.573
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,62
|26.381.709
|% 0,84
|
|SISE
|14,19
|98.672.722
|% 0,64
|
|KRDMD
|15,03
|103.858.318
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,34
|16.013.330
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8189
|14,8271
|% 0,00
|
|Euro
|16,2570
|16,2727
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,3886
|19,4858
|% -0,41
|
|Frank
|15,7497
|15,8445
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9388
|3,9585
|% -0,05
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-0,59
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,05
|
|B. Petrol
|119
|119
|2,97
|