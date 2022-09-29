***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:15
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DGATE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066006
BIST
17:013.142
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -56,50
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.140
17:0118,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:0118,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0708
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:01985,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,04
|Açılış
|: 985,48
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BFREN
|1.390,40
|22.167.830
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|KMPUR
|52,25
|216.347.201
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.788.437
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|KLNMA
|17,88
|279.363
|% -7,12
|
|THYAO
|69,15
|3.139.329.302
|% 0,29
|
|HEKTS
|55,45
|1.818.272.607
|% -6,81
|
|YKBNK
|7,11
|1.783.803.904
|% 0,71
|
|GARAN
|19,23
|1.533.674.932
|% -0,10
|
|SASA
|64,60
|1.463.651.690
|% -4,44
|
|SKBNK
|1,89
|871.568.647
|% 1,61
|
|TSKB
|2,46
|891.104.227
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,89
|1.101.149.129
|% 0,52
|
|ZOREN
|3,26
|859.194.428
|% -5,51
|
|YKBNK
|7,11
|1.783.803.904
|% 0,71
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5231
|18,5467
|% 0,15
|
|Euro
|18,0732
|18,0906
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,3113
|20,4132
|% 1,12
|
|Frank
|18,8067
|18,9200
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9188
|4,9435
|% 0,44
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-8,32
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.682
|-50,00
|
|Tam
|6.617
|6.693
|-88,00
|
|Yarım
|3.220
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,58
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|87,57
|87,57
|-0,48
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16ALCTL
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 37.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 237 adet işlem
-
17:15NETAS
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 24.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 894, 104 adet işlem
-
17:14BRLSM
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 980, 582 adet işlem
-
17:13ALARK
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 037, 049 adet işlem
-
17:12XU100
Endeks 3, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 41, 239.00 milyon TL de