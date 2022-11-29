***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:51
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082849
BIST
14:414.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 17,58
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:4118,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:4119,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0900
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:411.051,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 9,03
|Açılış
|: 1.051,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:39
|PKENT
|180,40
|72.242.923
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|151.084.156
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.885.934
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.659.275
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,82
|51.987.458
|% -7,01
|
|COSMO
|95,20
|1.681.835
|% -4,90
|
|SEGYO
|3,36
|261.133.598
|% -4,55
|
|THYAO
|117,40
|7.245.985.699
|% 2,00
|
|SISE
|38,82
|5.395.861.046
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,84
|3.180.751.870
|% 3,70
|
|YKBNK
|11,98
|3.041.938.916
|% 0,67
|
|EKGYO
|7,24
|2.938.899.992
|% 4,62
|
|EKGYO
|7,24
|2.938.899.992
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,74
|762.313.630
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,98
|3.041.938.916
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,84
|3.180.751.870
|% 3,70
|
|ISCTR
|10,34
|2.146.687.809
|% 0,10
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6246
|18,6462
|% 0,11
|
|Euro
|19,3346
|19,3424
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,3253
|22,4373
|% 0,62
|
|Frank
|19,5511
|19,6689
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|15,91
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|9,00
|
|Tam
|7.022
|7.080
|44,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|22,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|2,49
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
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14:54OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 967, 740 adet işlem
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14:54OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 967, 740 adet işlem
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14:52ECILC
Yüzde 4.70 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 099, 377 adet işlem
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14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 95 artarak (% 0.32 ) 4, 335
-
14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, ALFAS, BRKO, SNICA, TETMT, UZERB, YONGA, RNPOL, PRKME, YESIL