***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:53
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100015
BIST
11:414.969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -19,18
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:4118,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:4120,1669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:411.137,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.137,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SDTTR
|56,65
|4.417.114
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.139.711
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.458.801
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,30
|81.559.328
|% 7,39
|
|POLTK
|1.737,60
|18.404.453
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|43.748.689
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,30
|219.075.370
|% -8,97
|
|CEOEM
|18,52
|17.505.687
|% -8,95
|
|THYAO
|131,60
|3.763.368.600
|% 0,30
|
|ASELS
|57,35
|2.125.400.634
|% -1,38
|
|EREGL
|38,28
|2.069.971.686
|% 1,11
|
|KRDMD
|18,09
|1.549.254.059
|% -0,28
|
|TUPRS
|485,20
|1.526.643.667
|% 2,08
|
|EKGYO
|8,51
|1.163.574.588
|% 0,12
|
|KATMR
|2,12
|250.879.607
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,50
|908.802.532
|% -0,31
|
|KRDMD
|18,09
|1.549.254.059
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,71
|212.890.564
|% -0,73
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7829
|18,7859
|% 0,06
|
|Euro
|20,1602
|20,1669
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7622
|22,8763
|% 0,08
|
|Frank
|20,2831
|20,4052
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.745
|10,00
|
|Yarım
|3.732
|3.789
|5,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.894
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|-0,16
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54OZKGY
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 468 adet işlem
-
11:54OZKGY
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 468 adet işlem
-
11:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 92 kaybederek (% -0.09 ) 4, 415
-
11:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, ULUFA, SDTTR, ONCSM
-
11:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, FLAP, POLTK