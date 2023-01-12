***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100968
BIST
13:124.676
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -52,96
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.676
13:1218,7874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:1220,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0243
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:121.137,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.137,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:12
|KRDMA
|17,38
|256.239.900
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|10.419.550
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.429.008
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.973.572
|% 9,96
|
|RODRG
|32,08
|10.092.403
|% 9,34
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|GOZDE
|19,03
|244.675.689
|% -9,64
|
|POLTK
|1.590,20
|54.863.821
|% -8,48
|
|DURDO
|40,50
|10.090.476
|% -7,24
|
|THYAO
|128,40
|6.081.139.918
|% 2,47
|
|KRDMD
|17,89
|3.873.399.777
|% 4,07
|
|ASELS
|53,30
|2.899.368.639
|% 0,95
|
|EREGL
|37,26
|2.587.769.833
|% 1,14
|
|KOZAL
|524,60
|2.131.067.648
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,01
|2.057.720.543
|% -0,87
|
|KRDMD
|17,89
|3.873.399.777
|% 4,07
|
|YKBNK
|8,57
|1.637.670.313
|% -0,23
|
|SKBNK
|2,53
|255.806.467
|% -0,78
|
|PETKM
|16,50
|1.631.453.897
|% -1,02
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7797
|18,7874
|% 0,07
|
|Euro
|20,2034
|20,2145
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7899
|22,9042
|% 0,25
|
|Frank
|20,0687
|20,1896
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9858
|5,0109
|% 0,05
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,53
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.758
|5,00
|
|Tam
|7.686
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,80
|