***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:12
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110340
BIST
11:014.800
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -130,20
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:0118,8332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:0120,1747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0345
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:011.135,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.135,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:01
|KONYA
|2.964,50
|83.433.270
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.423.827
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.535.971
|% -9,99
|
|TURSG
|8,75
|29.323.685
|% -8,47
|
|AKGRT
|2,95
|19.201.469
|% -7,81
|
|BJKAS
|6,13
|7.936.874
|% -7,40
|
|YESIL
|3,85
|14.444.244
|% -7,23
|
|KRDMD
|18,17
|948.940.809
|% 2,89
|
|THYAO
|135,70
|742.064.619
|% -3,00
|
|EREGL
|39,72
|578.163.946
|% -0,85
|
|OYAKC
|24,90
|546.838.456
|% 9,89
|
|ASELS
|55,95
|519.888.246
|% -4,85
|
|KRDMD
|18,17
|948.940.809
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,13
|176.785.110
|% -1,93
|
|YKBNK
|8,72
|208.709.421
|% -1,80
|
|OYAKC
|24,90
|546.838.456
|% 9,89
|
|SKBNK
|2,51
|40.635.661
|% -3,09
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8305
|18,8332
|% 0,04
|
|Euro
|20,1682
|20,1747
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,5688
|22,6819
|% 0,02
|
|Frank
|20,2405
|20,3624
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,34
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,72
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.737
|7.799
|11,00
|
|Yarım
|3.780
|3.816
|5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,05
|