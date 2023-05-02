***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 12:04
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144372
BIST
13:074.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -76,00
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:0719,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0297
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:0721,3608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0072
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:071.242,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.242,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:07
|GRTRK
|25,74
|6.049.621
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|66.710.057
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.077.284
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.573.340
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|28.878.940
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.529.782
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.425.654
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|52.173.732
|% -9,96
|
|HEDEF
|16,96
|11.108.594
|% -9,59
|
|EUPWR
|78,95
|1.180.450.137
|% 9,96
|
|KOPOL
|48,52
|1.155.874.621
|% -2,96
|
|KOZAL
|18,29
|700.154.582
|% -3,12
|
|CVKMD
|182,00
|653.947.348
|% -1,78
|
|EKGYO
|5,87
|454.431.826
|% -2,33
|
|AKFYE
|12,94
|412.480.999
|% -1,22
|
|KOPOL
|48,52
|1.155.874.621
|% -2,96
|
|EUPWR
|78,95
|1.180.450.137
|% 9,96
|
|FORMT
|2,66
|32.455.881
|% -0,75
|
|BOBET
|19,35
|201.649.146
|% 6,97
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4650
|19,4691
|% 0,15
|
|Euro
|21,3370
|21,3608
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,1796
|24,3009
|% -0,22
|
|Frank
|21,5683
|21,6982
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1759
|5,2019
|% 0,09
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|1,96
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|2,15
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-98,00
|
|Tam
|9.126
|9.289
|-64,00
|
|Yarım
|4.428
|4.536
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,28
|