***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 15:13
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204962
BIST
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16:388.236
En Düşük
|Değişim
|: -1,14%
|| -94,61
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.212
En Yüksek
8.471
16:3827,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0951
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:3829,3650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0551
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3109
16:381.674,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.674,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:36
|POLTK
|9.997,30
|99.532.490
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|207.908.111
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.235.159
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|224,70
|5.976.513.249
|% -2,35
|
|ASELS
|43,16
|5.703.946.974
|% 2,81
|
|TUPRS
|145,80
|4.592.307.371
|% 0,97
|
|EREGL
|43,62
|4.296.290.941
|% -1,13
|
|GESAN
|110,20
|4.246.843.241
|% 8,04
|
|EKGYO
|7,94
|2.812.444.946
|% -2,93
|
|ODAS
|13,47
|4.116.027.737
|% -0,22
|
|KATMR
|3,03
|912.887.509
|% -0,66
|
|ZOREN
|6,23
|1.791.331.777
|% 1,14
|
|YKBNK
|19,54
|4.230.744.648
|% 1,24
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7413
|27,7489
|% 0,32
|
|Euro
|29,3437
|29,3645
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,8617
|34,0315
|% -0,35
|
|Frank
|30,5610
|30,7451
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3748
|7,4118
|% 0,23
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|0,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|5,20
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.360
|11.439
|-12,00
|
|Yarım
|5.697
|5.742
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.840
|2.871
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,69
|0,07
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|1,50
|