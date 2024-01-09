***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.01.2024 10:30
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235394
BIST
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13:147.795
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,78
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:1429,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0702
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:1432,8134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0492
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:141.960,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.960,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:12
|KBORU
|56,80
|394.978.805
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.010.628
|% 9,97
|
|GARFA
|95,15
|118.970.223
|% 9,87
|
|CEMAS
|5,12
|201.099.535
|% 9,87
|
|MARKA
|42,42
|12.523.007
|% 8,77
|
|FLAP
|11,40
|85.286.662
|% -6,17
|
|ACSEL
|120,70
|44.510.816
|% -6,07
|
|CVKMD
|391,50
|209.237.082
|% -5,95
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|ISBIR
|93,50
|688.570
|% -5,17
|
|THYAO
|245,40
|6.650.954.766
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,54
|3.713.957.618
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,26
|3.285.058.765
|% -0,16
|
|AKBNK
|41,18
|2.943.870.116
|% 1,83
|
|VAKBN
|15,39
|2.000.346.061
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,54
|3.713.957.618
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,03
|1.176.429.898
|% 1,13
|
|ISCTR
|25,26
|3.285.058.765
|% -0,16
|
|VAKBN
|15,39
|2.000.346.061
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|497.278.485
|% -1,10
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9343
|29,9398
|% 0,23
|
|Euro
|32,7948
|32,8049
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9907
|38,1812
|% 0,03
|
|Frank
|35,0673
|35,2786
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|947,83
|950,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,88
|991,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,43
|77,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,30
|2.036,61
|% 0,66
|