***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 10:00
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242125
BIST
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10:188.109
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 98,70
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.099
En Yüksek
8.117
10:1830,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0190
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,7668
En Düşük
30,1349
10:1833,0756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1114
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4853
En Düşük
32,8609
10:181.979,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.979,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler10:16
|AVTUR
|9,90
|7.431.252
|% 10,00
|
|METUR
|7,82
|10.090.949
|% 9,99
|
|YAYLA
|12,34
|14.670.085
|% 7,03
|
|EMKEL
|22,52
|51.670.951
|% 6,83
|
|TETMT
|4.455,00
|4.998.998
|% 6,58
|
|BAYRK
|25,66
|9.577.005
|% -9,96
|
|KSTUR
|1.565,00
|320.825
|% -6,85
|
|VKFYO
|33,92
|4.702.011
|% -3,69
|
|ERSU
|19,60
|2.794.327
|% -3,54
|
|GARFA
|125,40
|16.444.948
|% -3,46
|
|THYAO
|253,75
|799.091.718
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,42
|578.378.159
|% 0,90
|
|AKBNK
|40,40
|567.209.526
|% 0,85
|
|ISCTR
|25,28
|402.968.139
|% 1,04
|
|EREGL
|42,80
|365.001.657
|% 1,81
|
|EKGYO
|9,42
|258.489.924
|% -0,53
|
|YKBNK
|22,42
|578.378.159
|% 0,90
|
|GSRAY
|6,74
|139.335.378
|% -1,46
|
|ZOREN
|4,44
|86.400.241
|% 0,23
|
|ISCTR
|25,28
|402.968.139
|% 1,04
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2691
|30,2765
|% 0,07
|
|Euro
|33,0594
|33,0695
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,4671
|38,6600
|% 0,34
|
|Frank
|34,8288
|35,0386
|% 0,42
|
|Riyal
|8,0477
|8,0881
|% 0,06
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|907,47
|908,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,84
|946,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,21
|80,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,57
|2.029,92
|% 0,66
|