***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2024 14:53
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263672
BIST
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17:149.060
En Düşük
|Değişim
|: 2,87%
|| 252,84
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1432,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1435,1229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:142.292,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,19
|Açılış
|: 2.293,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3121
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,0963
|35,1229
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,65
|24,68
|% 0,66
|
|Platin
|907,97
|909,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,87
|1.023,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.207,08
|2.207,31
|% 0,66
|