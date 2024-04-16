***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 12:33
***DGATE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DGATE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272696
BIST
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14:239.574
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -106,02
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:2332,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0817
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:2334,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1099
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6249
En Düşük
34,3902
14:232.477,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,51
|Açılış
|: 2.477,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:23
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|262.998.644
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,16
|232.861.600
|% 8,22
|
|BJKAS
|81,55
|111.892.523
|% 6,12
|
|GRNYO
|11,61
|13.554.930
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.145.654
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|DENGE
|2,67
|71.517.817
|% -9,80
|
|ENTRA
|15,34
|5.902.712.957
|% -4,72
|
|THYAO
|296,50
|4.957.667.505
|% -0,67
|
|YKBNK
|30,16
|3.106.195.527
|% -4,56
|
|TUPRS
|187,40
|3.005.598.322
|% 2,40
|
|ISCTR
|12,22
|2.957.257.030
|% -3,86
|
|ENTRA
|15,34
|5.902.712.957
|% -4,72
|
|ISCTR
|12,22
|2.957.257.030
|% -3,86
|
|ZOREN
|5,72
|1.247.849.186
|% -2,72
|
|YKBNK
|30,16
|3.106.195.527
|% -4,56
|
|KOZAL
|24,98
|2.517.226.463
|% 1,96
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4875
|32,4966
|% 0,26
|
|Euro
|34,5922
|34,6015
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,3970
|40,5995
|% 0,31
|
|Frank
|35,5271
|35,7052
|% 0,07
|
|Riyal
|8,6507
|8,6940
|% 0,28
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,29
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|967,36
|969,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,10
|1.020,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,89
|89,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.372,58
|2.372,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:23
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14:39IEYHO
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 886 adet işlem
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