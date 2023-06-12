***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2023 11:44
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
09.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10849 / 1598-99
Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.06.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157957
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 17,95
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.055.663
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|INTEM
|94,15
|13.902.037
|% 9,99
|
|ERBOS
|150,80
|165.913.451
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|10,98
|10.609.720
|% -3,51
|
|MARKA
|10,04
|17.257.863
|% -3,46
|
|KUYAS
|33,86
|66.860.481
|% -3,20
|
|THYAO
|183,60
|7.115.639.367
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.677.217.001
|% 4,20
|
|SISE
|45,22
|1.934.129.336
|% 0,67
|
|SASA
|64,75
|1.899.202.066
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,38
|1.831.036.867
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,94
|1.460.387.573
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,38
|1.516.662.762
|% 0,00
|
|EREGL
|38,70
|3.677.217.001
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,38
|1.831.036.867
|% 0,99
|
|AKBNK
|18,52
|1.464.342.167
|% 0,33
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5981
|23,6041
|% 0,94
|
|Euro
|25,4344
|25,4422
|% 1,15
|
|Sterlin
|29,6394
|29,7881
|% 1,09
|
|Frank
|26,0290
|26,1858
|% 0,90
|
|Riyal
|6,2868
|6,3183
|% 1,14
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,29
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,42
|18,44
|0,17
|
|B. Petrol
|73,42
|73,42
|-1,37
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem
-
14:40KORDS
Yüzde 5.44 oranında artışla 81.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 920, 851 adet işlem
-
14:39KIMMR
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 952, 486 adet işlem
-
14:38XU100
Endeks 5, 693 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 54, 370.00 milyon TL de
-
14:38MERIT
Yüzde 7.54 oranında artışla 38.80 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 420 adet işlem