***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşme'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı ve 5 numaralı maddesinin tadiline ilişkin izin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.05.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-37205 sayılı yazısı ile bugün alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvuruda bulunulacaktır. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150424BIST