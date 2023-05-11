***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2023 15:07
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşme'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı ve 5 numaralı maddesinin tadiline ilişkin izin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.05.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-37205 sayılı yazısı ile bugün alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvuruda bulunulacaktır. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150424
BIST
17:464.859
En Yüksek
|Değişim
|: 8,11%
|| 364,30
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:4619,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:4621,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:461.271,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.271,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:44
|HALKB
|11,33
|760.848.056
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.006.141
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.232.505
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.689.254
|% 10,00
|
|AKBNK
|18,49
|3.019.731.466
|% 9,99
|
|DURDO
|33,30
|55.742.455
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.691.211
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,97
|68.778.523
|% -9,47
|
|GRTRK
|18,81
|1.095.843.346
|% -7,97
|
|BIGCH
|22,94
|1.588.709.170
|% -7,28
|
|THYAO
|137,40
|7.040.944.000
|% 8,36
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EREGL
|31,44
|4.465.438.631
|% 6,87
|
|SISE
|40,34
|4.187.882.538
|% 9,80
|
|KCHOL
|96,60
|4.172.295.422
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.854.678.448
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|1.982.433.863
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.215.342.559
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,43
|490.267.323
|% 8,48
|
|KOZAL
|17,40
|3.197.038.075
|% 6,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5692
|19,5741
|% 0,18
|
|Euro
|21,3681
|21,3732
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4350
|24,5575
|% -0,60
|
|Frank
|21,7878
|21,9191
|% -0,35
|
|Riyal
|5,2040
|5,2301
|% 0,23
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-10,18
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.652
|4.912
|176,00
|
|Çeyrek
|2.319
|2.449
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,58
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-1,22
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407