***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin Maksat ve Mevzu başlıklı 5. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 09.06.2023 tarihinde tescil ve ilanı 10849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Esas sözleşmemizin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No5 09/06/2023 09/06/2023 10849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157959BIST