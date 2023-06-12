***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.06.2023 11:52
***DGATE*** DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Maksat ve Mevzu başlıklı 5. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 09.06.2023 tarihinde tescil ve ilanı 10849 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Esas sözleşmemizin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 09/06/2023 09/06/2023 10849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157959
BIST
14:285.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 63,52
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.730
14:2823,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2200
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4400
|
23,7625
En Düşük
23,4260
14:2825,4397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2867
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,5492
En Düşük
25,2290
14:281.492,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,90
|Açılış
|: 1.492,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler14:28
|UZERB
|198,00
|2.596.493
|% 10,00
|
|AVHOL
|47,30
|39.656.136
|% 10,00
|
|RYSAS
|46,42
|50.518.170
|% 10,00
|
|ERBOS
|150,80
|166.145.834
|% 9,99
|
|AYCES
|117,80
|47.076.802
|% 9,99
|
|ATSYH
|46,00
|2.512.206
|% -7,03
|
|OTTO
|120,30
|883.575
|% -3,61
|
|GMTAS
|11,00
|10.833.431
|% -3,34
|
|KGYO
|47,56
|12.680.251
|% -3,18
|
|SODSN
|29,98
|908.127
|% -3,17
|
|THYAO
|183,60
|7.171.690.219
|% 3,79
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|SISE
|45,20
|1.939.600.780
|% 0,62
|
|SASA
|64,75
|1.920.860.116
|% -1,22
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,94
|1.461.875.814
|% -1,12
|
|YKBNK
|12,39
|1.527.256.496
|% 0,08
|
|EREGL
|38,70
|3.697.024.040
|% 4,20
|
|KRDMD
|22,36
|1.834.671.213
|% 0,90
|
|AKBNK
|18,51
|1.470.852.242
|% 0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5979
|23,6034
|% 0,94
|
|Euro
|25,4202
|25,4397
|% 1,14
|
|Sterlin
|29,6331
|29,7817
|% 1,07
|
|Frank
|26,0218
|26,1786
|% 0,88
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|3,41
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|18,67
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|40,00
|
|Tam
|9.869
|10.125
|44,11
|
|Yarım
|4.852
|4.923
|54,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.461
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,43
|18,45
|0,19
|
|B. Petrol
|73,44
|73,44
|-1,35
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 33 artarak (% 1.07 ) 6, 348
-
14:43XU100
Endeks 5, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 54, 771.00 milyon TL de
-
14:43PARSN
Yüzde 7.45 oranında artışla 88.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 241 adet işlem
-
14:42RYGYO
Yüzde 5.77 oranında artışla 15.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 527, 755 adet işlem
-
14:41AKSUE
Yüzde 4.75 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 633 adet işlem